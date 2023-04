Usłyszeli od lekarza: "Jaśko będzie warzywem". To dało im kopa, może dlatego syn chodzi

Agnieszka: - Przeraża mnie upływ czasu, te czarne myśli, co będzie. Oboje skończyliśmy 50 lat, za 10 czy 20 możemy być schorowani. I co wtedy? Przecież Jasiek sam nie zrobi nic.

Zbyszek: - Ja się nie boję. Nauczyłem się nie myśleć o przyszłości. Jest tu i teraz. Na początku wpadłem w depresję na pół roku, może na rok. A potem powiedziałem sobie, że trzeba żyć. Że jestem potrzebny i Jaśkowi, i Adze. Jakoś to będzie, raz lepiej, raz gorzej, byle do przodu.

Agnieszka: - A ja o przyszłości myślę cały czas. I płaczę. Najbardziej się boję, że ktoś go kiedyś skrzywdzi, nie wiem, przywiąże do łóżka. Powiem coś strasznego, ale prawdziwego, co chyba każdy rodzic w podobnej sytuacji ma gdzieś z tyłu głowy: gdyby Jaśko odszedł przed nami, byłabym spokojna. Straszne, prawda? Tak bardzo go kocham. Tak bardzo się boję.