Połącz kropki i zrób własne śledztwo w internecie

Jest specjalistą w zakresie OSINT-u (Open Source Intelligence). Po angielsku znaczy to tyle co wywiad oparty na ogólnodostępnych źródłach informacji.

Internetowe śledztwa to - jak tłumaczy - łączenie w całość strzępków informacji, które ktoś wrzucił do sieci bez świadomości, że można je ze sobą połączyć.

- Analityk, stalker, detektyw czy dziennikarz będzie te kropki łączył. Będzie zastanawiał się, jak jedna informacja ma się do drugiej i trzeciej. Będzie dużo uważniej oglądał to, co znalazło się w sieci. Dużo uważniej niż osoba, która wrzucała coś do internetu - dodaje.