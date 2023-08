Ordo Iuris na wojnie z telefonem zaufania dla dzieci i młodzieży. "A wystarczyło zapytać"

Takich osób jak one w telefonie 116 111, skierowanym do dzieci i młodzieży, pracuje wiele. Ich biogramy są podobne: specjalistyczne studia, wieloletnie doświadczenie w pracy z najmłodszymi, liczne dodatkowe kursy.

Nie wzięli tego pod uwagę przedstawiciele Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris , którzy właśnie anonimowość konsultantów telefonu uczynili jednym z wielu zarzutów co do działalności linii pomocowe j. Ordo Iuris opublikowało je w "Analizie zasad funkcjonowania telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży" na swojej stronie.

Reakcja prowadzącej telefon 116 111 Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę była stanowcza. Renata Szredzińska z zarządu FDDS informuje: - Po publikacji, którą Ordo Iuris nazywa "analizą", wysłaliśmy do nich pismo przedprocesowe, ponieważ uważamy, że doszło do naruszenia naszego dobrego imienia i próby podważenia zaufania do naszej organizacji, na które od lat pracujemy. W reakcji na to pismo Instytut poprosił nas o spotkanie.