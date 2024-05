Ninę reanimowano 17 razy, ale na końcu świata znalazła się teraz. "Dla was jesteśmy gorsi ludzie"

- Jak prezydent Opola idzie na spacer z dzieckiem, to nie myśli o tym, że gdzieś są schody albo dziura w chodniku, prawda? A ja myślę. Bo moje niepełnosprawne dziecko chodzi w ortezach, wiele innych dzieci jeździ na wózkach - mówi Agnieszka, matka 21-letniej Niny. Władze Opola nowy oddział szkoły specjalnej szykują w budynku, do którego z przystanku jest ponad pół kilometra, a wokół brud, hałas pociągów i schronisko z ujadającymi psami. Na oficjalnym profilu prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego pojawił się filmik, w którym miejski urzędnik nazywa rodziców "kulfonami". - Jak się nie podoba, to nie zapisywać - kończy swoją wypowiedź.