Super-Ołena, żona super-Zełenskiego

Gdzie w tym dniu jest pierwsza dama? Na początku lutego, gdy portal Ukraińska Prawda donosi, że oligarchowie uciekają z kraju prywatnymi samolotami, na portalach społecznościowych pojawiają się informacje, że prezydent wysłał żonę i dzieci do Włoch. 14 lutego podczas konferencji prasowej po spotkaniu z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem pada o to pytanie. "Moja rodzina jest zawsze ze mną, zawsze z Ukrainą, i mówię to bez patosu. Jestem prezydentem, moja żona to nie tylko żona, ona jest pierwszą damą i powinna dawać przykład" - mówi Zełenski. "Obywatel to nie ten, który ma paszport, ale ten, który jest dziś w Ukrainie" - puentuje.