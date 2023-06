Wypalenie i stany depresyjne medalistki olimpijskiej. "Z okularków do pływania wylewałam łzy"

Oktawia Nowacka: Wtedy, te siedem lat temu, byłam pewna, że tak. Dzisiaj mogę powiedzieć, że to była czysta radość. Czysta i chwilowa. Radość ma to do siebie, że jest emocją, po prostu. Emocją, która przemija. I właśnie - dopiero po tych moich przejściach zrozumiałam, że szczęście, ale takie szczęście, które nosimy w sobie, to jest stan, nie emocja. To jest stan stały, w czasie którego - nawet jeżeli spotykają nas trudne sytuacje - mamy w sobie równowagę, by z takimi sytuacjami sobie radzić. Szczęście, dzisiaj mogę to powiedzieć, jest dla mnie stanem, który trzeba budować, raczej dłużej niż krócej. A tamte sekundy czy minuty na podium w Rio były chwilową radością.