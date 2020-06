Nawet 18 policjantów każdej doby strzeże okolicy domu Jarosława Kaczyńskiego

Bliskiej okolicy willi Jarosława Kaczyńskiego pilnuje czterech policjantów w mundurach, których dodatkowo wspiera dwóch "tajniaków" - ustalił tvn24.pl. Funkcjonariusze zmieniają się co osiem godzin, co oznacza, że w trakcie doby zaangażowanych bywa nawet 18 funkcjonariuszy. Dotarliśmy do dokumentu, na podstawie którego policja chroni okolicę domu prezesa PiS.