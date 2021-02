Ofiara księdza Dymera: jego wstrętny oddech czuję do dziś

Nie mam innych pragnień co do jego osoby.

Służyłem do mszy i w tych okolicznościach go tam poznałem.

Był serdeczny. Powiedziałbym nawet, że taki zatroskany, nie tylko o mnie, ale i o innych ministrantów. Pamiętam taką sytuację jego dobrego gestu, kiedy chodziłem z nim po kolędzie, po mieszkaniach odwiedzając ludzi. Ministranci mieli puszkę i śpiewaliśmy kolędy. Byłem ja i kolega ministrant. Tego dnia do tej puszki ludzie nam bardzo mało wrzucili pieniędzy. A dla ministranta z tej kolędy to takie dodatkowe było kieszonkowe. To była frajda i jakieś ciekawe doświadczenie.

I tego dnia zapytał, wracając z tej kolędy, ile uzbieraliśmy pieniędzy. Tego nie wiedzieliśmy, chłopcy sobie na klatce te pieniądze liczą najczęściej, między mieszkaniami. Powiedzieliśmy mu, że nie wiemy dokładnie, ale że dość mało dzisiaj. On wyciągnął wtedy z kopert, które dostał od ludzi, dość sporo grubych banknotów, mogło to być 50-100 złotych, i każdemu z nas dał kilka takich banknotów. Dla ministranta to był zastrzyk gotówki, tyle ile przez wszystkie kolędy w danym roku zebrał. Więc on miał gest. Dzisiaj myślę, z punktu widzenia dorosłego człowieka, że tym nas próbował kupić.