Odszedł pięć lat temu po zabójstwie dziennikarza, teraz znów może wygrać

Od 1998 roku nie było ważniejszych wyborów, jeśli chodzi o kwestie naszej polityki zagranicznej - ocenia w rozmowie z tvn24.pl Tomáš Valášek, poseł partii Postępowa Słowacja i były ambasador tego kraju przy NATO. Pojechaliśmy do Bratysławy, by sprawdzić, co o kampanii wyborczej mówią sami Słowacy.