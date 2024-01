Choroba, której miało już nie być

To musi niepokoić, zwłaszcza że w Ukrainie zaledwie pięć lat temu panowała już epidemia odry. Wirus nieufności do szczepień doprowadził do jej wybuchu w latach 2017-2019. Wcześniej, już od 2008 roku, rosyjskie służby prowadziły u naszych wschodnich sąsiadów kampanię dezinformacyjną dotyczącą szczepień. Opowie o niej za chwilę analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. A także o indyjskiej szczepionce, której tysiące dawek wylądowały na śmietniku.

- W 2019 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała listę dziesięciu globalnych zagrożeń dla zdrowia. Na tej liście, obok zanieczyszczeń powietrza i zmian klimatycznych, globalnej pandemii grypy czy braku podstawowej opieki zdrowotnej, znalazła się również niechęć do szczepień - mówi mi Szymon Cienki, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS). W 2019 roku WHO nie wzięła pod uwagę jeszcze jednego zagrożenia: wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19. Wirusa, który w ciągu kilku lat doprowadził do śmierci prawie 7 milionów ludzi na całym świecie (dane WHO na 6 grudnia 2023 roku).