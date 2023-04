Odkryliśmy kolejną pracę żony posła PiS opłacaną z publicznych pieniędzy. "Została skierowana"

Ze spółek Skarbu Państwa do samorządowych. Kariera żony posła Sobolewskiego

Spółki Skarbu Państwa nie płaciły więc już pensji żonie prominentnego polityka PiS, ale to nie znaczy, że przestała zarabiać w jednostkach finansowanych z publicznych pieniędzy.

Umowa na czas nieokreślony

Z umowy o pracę, do której dotarł portal tvn24.pl, wynika, że w grudniu 2021 roku Sylwia Sobolewska rozpoczęła pracę na etacie jako doradca zarządu spółki Centrum Projektów Regionalnych Inwestor S.A. należącej w 99,3 proc. do Funduszu Górnośląskiego. To instytucja utworzona w 1995 roku przez Skarb Państwa mająca wspierać rozwój regionu śląskiego. Obecnie większościowym akcjonariuszem FG jest samorząd województwa śląskiego. Sama spółka CPR Inwestor S.A. świadczy z kolei usługi deweloperskie, m.in. na rzecz śląskich jednostek samorządowych.