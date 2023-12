Niska ocena za różowe włosy, w domu rower za czerwony pasek. Co ocenoza zrobiła z polską szkołą? 

Czy za makijaż można stracić punkty z zachowania? Można. A czy jak uczeń się tnie, to może mieć niższą ocenę z zachowania? Może. W szkolnych statutach roi się od błędów i zapisów niezgodnych z Prawem oświatowym, nauczyciele nie są szkoleni, jak oceniać, by motywować do nauki. A uczniowie? Nie chcą nieraz podnieść długopisu, jeśli zadanie nie jest na ocenę, bo rodzice płacą za stopnie nawet w euro. Czy ocenoza to choroba polskiej szkoły?