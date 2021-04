Rekrutacja po nowemu

Kuba będzie musiał się jednak przełamać, bo wszystko wskazuje na to, że w tym roku szkoły ponadpodstawowe (licea, technika, branżówki) nie dadzą rady już zorganizować klasycznych drzwi otwartych. Nie będzie można przejść się po budynku i zobaczyć, jak wyglądają klasy, zapytać po cichu starszych kolegów, czy pani od historii naprawdę jest aż tak wymagająca ani poznać na szkolnym boisku potencjalnych uczniów z tej samej klasy. No, a przynajmniej nie na żywo.

Co w zamian? Minecraft, Discord i wideokonferencje. To doskonały test – uważa wielu uczniów. To, jak szkolne społeczności podeszły do tej nietypowej rekrutacji, jest najlepszym sprawdzianem zaangażowania i atmosfery. Czegoś, co dotąd było trudno zmierzyć. Widać, kto postanowił zawalczyć o uczniów, komu zależy.