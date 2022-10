Wędkarz wyłowił paczkę. Wystraszył się i wrzucił ją z powrotem do rzeki. FBI wciąż szuka ciała w Wiśle

Podejrzewają, że to właśnie jej ciało, albo przynajmniej jego część, mogło znajdować się w paczce, którą z rzeki na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego wyłowił wędkarz. Mężczyzna wystraszył się jednak i wrzucił pakunek z powrotem do wody. Zawiadomił służby. We wskazanym przez niego miejscu przeprowadzono poszukiwania. W działaniach wzięli udział agenci Federalnego Biura Śledczego (FBI), bo ofiarą zbrodni jest obywatelka Stanów Zjednoczonych.

Prokuratura po raz pierwszy oficjalnie przyznaje, że prowadzi śledztwo w tej sprawie i przekazuje nam jego szczegóły. Zarzut w sprawie usłyszał syn Amerykanki. Jest podejrzany o brutalne zabójstwo matki, poćwiartowanie jej ciała i wrzucenie go do rzeki.

Śledztwo przeciwko Karlowi P.

Brzeg Wisły, tuż pod mostem w Nowym Dworze Mazowieckim, poruszenie. Kilkudziesięciu policjantów, strażacy i, to nie jest typowa sytuacja, agenci FBI. Jest wrzesień 2022 roku. Służby badają to miejsce kolejny raz. Na rzece łodzie, z których co jakiś czas do wody wchodzą płetwonurkowie warszawskiej straży pożarnej i amerykańskich służb.