"Gleba", kajdanki i gazem pieprzowym w twarz. Kara? Rozmowa z przełożonym. Mamy raport NIK

To jedna ze 139 policyjnych interwencji, podczas których policja użyła siły, wybrana losowo do sprawdzenia przez kontrolerów NIK. W tej puli znalazło się dziewięć zdarzeń, w których - zdaniem Najwyższej Izby Kontroli - mogło dojść do nieprawidłowości. Oprócz opisanej wyżej sprawy z Czarnkowa Izba opisuje zdarzenie, do którego doszło na terenie garnizonu śląskiego. Tamtejsi policjanci zatrzymywali mężczyznę, który - na skutek działań funkcjonariuszy - odniósł poważne obrażenia: doszło u niego do zwichnięcia obu stawów łokciowych. Mężczyzna musiał mieć założone opatrunki gipsowe ze stabilizacją wewnętrzną drutami. Jak wynika z ustaleń NIK, tydzień później doszło do infekcji, na skutek której doszło do amputowania jednej z rąk.