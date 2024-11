Bułki znikały przed dziesiątą, dentyści nie mogli leczyć. A potem runął mur

Przez 35 lat historia muru została już opowiedziana na wiele sposobów. Dziś spróbuję pokazać oddziaływanie muru na ludzi - to symboliczne i to fizyczne - poprzez przedmioty, miejsca na mapie Berlina, elementy codziennego życia i dzieła popkultury. Bo choć mur był obiektem i symbolem wielkiej polityki, to największy wpływ wywierał na życie zwykłych ludzi.