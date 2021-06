"Niech te Chałupy i pszczoła dalej będą, ale nie zapominajmy o tym, że on był przede wszystkim gigantem"

- A ja, kiedy o nim myślę, to najbardziej lubię go w domu, z rozpiętą białą koszulą albo siedzącego na balkonie i palącego papierosa, a czasem leżącego na sofie i słuchającego domowego gwaru – dodaje.

Multiinstrumentalista, który najbardziej ukochał skrzypce. Kompozytor do dziś niezliczonej ilości utworów. Aranżer muzyczny, wodzirej i wokalista, którego pokochały pokolenia Polaków. Zbigniew Wodecki urodził się 6 maja 1950 roku w Krakowie, w muzycznej rodzinie, dzięki której już w wieku 16 lat założył swój pierwszy zespół, a rok później dołączył do legendarnej Piwnicy pod Baranami. Jeszcze przed swoimi dwudziestymi urodzinami rozpoczął współpracę z Markiem Grechutą i Ewą Demarczyk.

Katarzyna Wodecka-Stubbs: Wszystkie rocznice są trudne. Jeśli kogoś się bardzo kochało, lubiło i straciło, to nigdy nie zostanie bez echa. Uważam, że zarówno Festiwal (Wodecki Twist Festiwal – red.), jak i działalność Fundacji imienia taty pozwalają mi na to, żeby nie wspominać go jedynie sentymentalnie i smutno, ale również cały czas myśleć o nim jako o muzyku i ważnej osobie w skali dziedzictwa narodowego. Dlatego też powstała płyta "Wodecki Jazz '70 – dialogi" – ona jest cofnięciem się w czasie, nawet nie do Zbigniewa Wodeckiego, ale Zbyszka, który poszukiwał siebie w przeróżnych obszarach muzycznych w przepięknym twórczo okresie lat 70.