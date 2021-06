Nie wszystko złoto, co się świeci. Bitcoin – innowacyjny sposób na niszczenie naszej planety

W kilka miesięcy wielokrotność zainwestowanych pieniędzy – kto da taki zysk i to bez wykonania jakiejkolwiek pracy? Bitcoin. O tyle przynajmniej niedawno wzrósł jego kurs – z 13 200 dolarów za jednego bitcoina w połowie września 2020 do 63 500 dolarów w połowie kwietnia 2021 roku. A to wcale nie wyjątek i nie rekordzista – na innych kryptowalutach można zarobić jeszcze więcej i jeszcze szybciej.