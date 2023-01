Nie ma dyrektora i jego mebli, ale jest nagroda i znikający dokument. Oskarżający go o mobbing pracownicy: jak to możliwe?

Gdy skargi na niego badała komisja antymobbingowa, on akurat dostał nagrodę finansową za swoją pracę. A kilka tygodni później, gdy dyrektor Jacek Zawiśliński był już odsunięty od pełnienia obowiązków i jego sprawę badała prokuratura, szefujący mu kurator powołał go do zespołu decydującego o państwowych odznaczeniach. Teraz w Warszawie zasłaniają się "omyłką", ale podwładnych Zawiślińskiego to nie uspokaja.