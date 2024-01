Nie 43, a prawie 100 milionów z Funduszu Sprawiedliwości dla fundacji byłego egzorcysty

Ministerstwo Sprawiedliwości ujawniło w środę kolejnych beneficjentów dotacji z Funduszu Sprawiedliwości oraz kwoty dotacji, jakie otrzymali. Najbardziej kontrowersyjna jest dotacja dla kościelnej Fundacji Profeto. Okazuje się, że fundusz nadzorowany w tamtym czasie przez ministra Zbigniewa Ziobrę zwiększył dotację dla Profeto z 43 do prawie 100 mln złotych. Fundacja buduje za to ośrodek pomocy ofiarom przestępstw. Jak wynika z danych ministerstwa, do końca 2023 roku Profeto dostała już blisko 66 mln zł, czyli dwie trzecie zaplanowanej kwoty.