Minister chudnie, bo ćwiczy. A jak chce rozruszać przykute do komputerów dzieci?

Poniedziałek 22 marca. Tego dnia w Poznaniu świeciło piękne słońce. Joanna Hofman, wychowawczyni trzeciej klasy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9, postanowiła to wykorzystać.

- Mamy dziś piękny dzień, podejdźcie, proszę, do okna - zaczęła lekcję ze swoimi trzecioklasistami. - Co widzicie? Jak wam się podoba? Jak się czujecie? - dopytywała.

Każde dziecko widziało jednak coś innego, bo choć uczą się razem, na tej lekcji nie byli w jednej klasie. Tego dnia, jak tysiące innych dziewcząt i chłopców w całym kraju, decyzją rządu wrócili do nauki zdalnej.

Joanna Hofman nie chciała, by do razu siedli przed komputerami, dlatego wysłała ich do okien.