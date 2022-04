Natalia Kliczko dla tvn24.pl: Codziennie rano otrzymuję od męża wiadomość: "żywy". Codziennie budzę się z myślą, że ten sms mógłby nie przyjść

Natalia Kliczko urodziła się w Browarach koło Kijowa, 10 lat pracowała jako modelka. Mieszkała w USA, od 16 lat żyje w Hamburgu, gdzie zaangażowana jest w działalność społeczną. Przez 12 lat była członkinią Komitetu Doradczego Niemieckiej Fundacji Dobroczynnej "Nature Heart". Za działalność charytatywną w 2016 roku została uhonorowana w Wiedniu nagrodą Look Award - The Strong Woman of the Year. Dziś nauczycielka jogi i piosenkarka, która od wybuchu wojny bierze udział w koncertach charytatywnych, demonstracjach pokojowych i organizuje pomoc dla Ukrainy. W jej domu schronienie znaleźli też ukraińscy uchodźcy. W Niemczech stała się symbolem walki o wolną Ukrainę.