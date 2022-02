Narodowe święto, które nie dzieli, i superbohaterowie na miarę naszych potrzeb

Nie nosili peleryn, nikt z nich nie produkował pajęczyn i nie miał lasera w oczach. A jednak robili to samo, co komiksowi superbohaterowie: ratowali świat i ludzkość z opałów. Polscy naukowcy i naukowczynie mają dziś swoje święto. Znacie ich? No, to możecie już świętować! Nie znacie? To zapraszamy, warto zapoznać się trochę bliżej przed imprezą.