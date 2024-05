"Centrum konferencyjne" w bloku, na 36 metrach. Tak Fundusz Patriotyczny wydawał miliony

W ocenie kontrolerów Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej nie dość, że źle przygotował reguły korzystania z Funduszu Patriotycznego, to później i tak traktował je wybiórczo lub wręcz całkowicie pomijał.

Wielkie Idee

Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej powstał w 2020 roku w konkretnym celu i z konkretnym sposobem jego realizacji: miał realizować politykę pamięci historii i dziedzictwa Polski, uwzględniając w zasadzie tylko myśl narodową i konserwatywno-katolicką. Pisanie historii, tym bardziej z określoną z góry interpretacją, i budowanie wokół niej postaw społecznych wymaga czasu i nakładów finansowych, toteż Instytut powołał do życia Fundusz Patriotyczny i corocznie zasilał go kwotą co najmniej 30 mln zł.