NIK o elektrowni w Ostrołęce: 1,3 miliarda utracone bezpowrotnie. "Miś na miarę naszych czasów"

- Tchórzewski i [Arkadiusz - red.] Czartoryski, jako posłowie z tamtego okręgu, lobbowali za budową i wsadzili nas na minę. Jak przejęliśmy władzę, to była możliwość weryfikowania danych i sprawdzenia, czy to się opłaca z punktu widzenia państwa. Sporo ludzi na tym za to zarobiło na boku. Nieprzypadkowo CBA też się tym zajmowało - dodaje nasz rozmówca.

- Elektrownia węglowa była absolutnie pomysłem politycznym, nieuzasadnionym ekonomicznie. To był balon. To był miś na miarę naszych czasów - ocenia Wojciech Jarząbek z Fundacji Ekomena.

Banaś: będą zawiadomienia do prokuratury

W trzech wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do Elektrowni Ostrołęka oraz spółek Energa i Enea, do których dotarli reporterzy tvn24.pl i magazynu "Czarno na białym", znalazło się to samo sformułowanie, że NIK "negatywnie ocenia działania" tych podmiotów "związane z realizacją inwestycji blok energetyczny" Ostrołęka C.