"Najpierw nas oszukali, teraz nas okradają"

Wieś Niesiołowice tonie w zieleni, tu domek letniskowy, tam gospodarstwo. Domostwa jakby porozrzucane niedbale między wzgórzami i jeziorami. Krajobraz wprost idylliczny. Ale to nie on mnie tu przyciągnął. Hieronim Więcek, sołtys Niesiołowic, chce mi opowiedzieć o sytuacji, w jakiej znaleźli się mieszkańcy wsi, którzy swego czasu uwierzyli w opłacalność zielonej energii.

Oszukali, okradają

- Tyle się mówi o energii odnawialnej, o wiatrakach czy fotowoltaice, że to takie dobrodziejstwo, że trzeba z tego korzystać. A rzeczywistość pokazuje zupełnie coś innego - mówi. I od razu przechodzi do sedna. - Kiedy jest takie słońce, jak dzisiaj, wtedy falowniki wyłączają nam nasze instalacje.

- Co to znaczy? - dopytuję. Sołtys za chwilę zaprowadzi mnie do pomieszczenia gospodarczego, pokaże ów falownik. Na razie tłumaczy: - To takie urządzenie, które "odcina" moją instalację od sieci i wtedy produkowana przeze mnie energia nie trafia do systemu.