Łzy w sanepidzie, chaos Narodowy i list rozpaczy do premiera. Najważniejsze materiały TVN24 o pandemii

Telefon za telefonem, praca siedem dni w tygodniu, 30 dni w miesiącu - Dariusz Kubik, reporter magazynu "Czarno na białym" latem 2020 roku odwiedził nowosądecki sanepid. Z jednej strony zmęczeni i sfrustrowani petenci, którzy nie wiedzą, co dzieje się z ich wynikami, bądź są zmuszani do przebywania na kwarantannie dłużej niż 14 dni, z drugiej - pracownicy, którzy pomimo nieustannej pracy, wciąż mają więcej do zrobienia, niż są w stanie:

Pod ostrzałem. Sanepid od środka Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Dramat przeżywały też matki, rodzące w trakcie szczytu pandemii. Tygodniami, a nawet miesiącami nie widziały swoich dzieci. Koronawirus stworzył nową rzeczywistość. Rzeczywistość, która nie pozwalała widywać się rodzicom z narodzonymi dziećmi. Obostrzenia, izolacja, maksymalne ograniczenie kontaktu, to świat z którym przyszło im się mierzyć. Materiał Adama Kręzela.

Matka bez dostępu do dziecka Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Karetki krążące z pacjentami od szpitala do szpitala lub godzinami czekające na podjazdach szpitalnych oddziałów ratunkowych - tak wyglądała nasz rzeczywistość jesienią 2020 r.. Ujawniane przez portal tvn24.pl nagrania rozmów ratowników z dyspozytorami pokazywały brak miejsca w szpitalach, choć jednocześnie z danych przekazywanych codziennie przez Ministerstwo Zdrowia wynikało co innego. O tym, jak statystyki dramatycznie rozjeżdżały się z rzeczywistością, w materiale "Czarno na białym" autorstwa Darii Górki:

Zapis dramatu Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

To, jak wyglądała pierwsza linia walki z koronawirusem pokazał reporter TVN24 Filip Folczak, który towarzyszył ekipie karetki pogotowia. Godziny w szczelnych, nieprzepuszczających powietrze kombinezonach. Stres, strach i zmęczenie. Do tego walka o przyjęcie pacjenta na szpitalny oddział ratunkowy:

Kolejka po życie Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Gdy w centrum Warszawy w pośpiechu powstawał Szpital Narodowy, kilkanaście kilometrów na południe - na Ursynowie - stał niemal gotowy Szpital Południowy. Podobnie było w Katowicach. Tam tymczasowa placówka powstawała na terenach targowych, podczas gdy nieopodal stał nieużywany szpital. Reporterzy "Czarno na białym" i portalu tvn24.pl odwiedzili oba te miejsca i pytali, dlaczego rząd zamiast wykorzystywać szpitalne obiekty, decydował się na kosztowne prowizorki.

Chaos Narodowy Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

W pandemii zmarło kilkadziesiąt pielęgniarek. Większość pracowała poza tak zwanymi oddziałami covidowymi, a mimo to nie uniknęły zakażenia. Całkowicie oddane pracy, zawsze blisko pacjentów, nieliczące czasu i dyżurów - takie były bohaterki reportażu Artura Zakrzewskiego, reportera "Czarno na białym". O ich pracy, chorobie i znaczeniu w życiu opowiadają najbliżsi im mężczyźni. Materiał ze stycznia 2021 roku:

Wieczny dyżur Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

To były dwie godziny grozy - tak mówią pacjenci i pracownicy poznańskiego szpitala tymczasowego. 30 marca 2021 r. zabrakło w nim tlenu. Było w nim wtedy niemal 230 pacjentów. Reporterce "Czarno na białym" Magdalenie Raczkowskiej-Kazek opowiedzieli o wydarzeniach tamtego dnia. O decyzjach i obrazach, jakie zostały z nimi do dzisiaj. Reportaż "Zapis śmierci":

"Dlaczego mi zakręcasz? Ja się duszę". Szpital, w którym zabrakło tlenu Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Puste miejsce przy wigilijnym stole. W ubiegłym roku w tysiącach polskich domów nie był to tylko tradycyjny symbol. Te puste miejsca pozostawili po sobie zmarli na COVID-19 - babcie, dziadkowie, rodzice, dzieci, bracia i siostry. Dominika Ziółkowska spotkała się z trzema rodzinami, które straciły bliskich w czasie pandemii, by pokazać, jak wielki ból stoi za każdym takim przypadkiem. Jak wyglądają ludzkie historie ukryte za bezdusznymi statystykami:

Puste miejsce Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Pandemia zmieniła też to, jak żyjemy. Miliony osób przeniosły biura do swoich domów. Wiele z nich musiało stać się jednocześnie szkołami, bo nauka zdalna stała się codziennością. O jej trudach opowiedziała nam dyrektorka szkoły podstawowej w Krakowie, która obserwowała chaotyczne dziania władz w sprawie edukacji. Z bezsilności napisała list do premiera, a reporterowi "Czarno na białym" opowiedziała, co nie działa w polskiej szkole. Materiał z września 2020 r..

List rozpaczy Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Okres pandemii zmienił wiele branż, m.in. gastronomiczną. Liczba użytkowników korzystających z możliwości zamawiania żywności przez internet wystrzeliła. Ile kilometrów dziennie trzeba przejechać i ile zamówień dostarczyć, żeby utrzymać się z dostarczania produktów zamawianych przez aplikacje? Jak ten system dokładnie działa, ile wynosi prowizja od współpracy z firmą kurierską i które miejsce na tle innych państw Europy zajmuje Polska pod względem świadczenia tego typu usług? O tym wszystkim w reportażu Pawła Łukasika "Na wynos":

Na wynos Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

To jak bardzo COVID zmienił nas jako społeczeństwo, pokazała w swoim cyklu Adrianna Otręba. Jej program "Blizny" to siedem ważnych tematów i 20 historii o tym, jak trudna może być praca zdalna, jak bardzo niektórzy z nas tęsknią za kontaktem z drugim człowiekiem oraz co może wydarzyć się z naszą wagą, gdy zasiedzimy się w domu.

Cykl "Blizny". Jak zmieniła nas pandemia Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:red.

Źródło: tvn24.pl