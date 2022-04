Gdy z nieba leje się krew i spadają żaby

Krwawy deszcz

Doniesienia o czerwonych opadach deszczu, nazywanych często "krwawymi", pojawiały się już w VIII wieku przed naszą erą - pisał o nich Homer w swojej "Iliadzie". Przez wieki myślano, że z nieba faktycznie spada krew i był to zły omen. 7 marca 1803 roku w wielu częściach włoskiej Apulii doszło do czerwonych opadów. I to właśnie włoski uczony, żyjący na przełomie XVIII i XIX wieku, Giuseppe Maria Giovene trafnie połączył zjawisko z przenoszonym przez wiatr piaskiem z Sahary.