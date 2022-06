Od protestu i głodówki do prezesury. Jak rezydenci "przejęli" Naczelną Radę Lekarską

W artykule będzie mowa o Naczelnej Izbie Lekarskiej (NIL) i Naczelnej Radzie Lekarskiej (NRL) oraz okręgowych izbach lekarskich (OIL) i okręgowych radach lekarskich (ORL). Jaka jest między nimi różnica? Izba Lekarska to instytucja, natomiast Rada Lekarska to reprezentacja lekarzy, wybierana podczas zjazdu wyborczego, który odbywa się co cztery lata. O prezesie i wiceprezesach mówi się więc zawsze prezes lub wiceprezes Rady, a nie Izby. O pracownikach tej instytucji, którzy nie są lekarzami, albo którzy nie pełnią funkcji w Radzie, mówi się jako o pracownikach Izby. Naczelna Rada Lekarska liczy 75 członków - 50 wybieralnych (39 lekarzy i 11 lekarzy dentystów), wybieranych podczas zjazdu wyborczego, oraz 24 prezesów okręgowych izb lekarskich (w tym jednej wojskowej) i prezesa.