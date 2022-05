"Największym wsparciem są ci, którzy rozumieją, że nic nie można zrobić"

Był miłością mojego życia. Byliśmy razem 13 lat i przez cały ten czas zasypialiśmy i budziliśmy się przytuleni, i wiem, że on mnie kochał najbardziej na świecie. Nigdy o tym nie zapomnę - mówi reżyserka Aleksandra Górecka, wieloletnia partnerka Barta Sosnowskiego, artysty, który zmarł nagle we wrześniu 2021 roku. Żałoba to wciąż w Polsce tabu - ocenia i wyznaje: Uwielbiałam, kiedy ktoś ze mną płakał, bo przynajmniej dawało mi to poczucie, że nie tylko ja to wszystko przeżywam, że nie tylko ja tego nie rozumiem i na to się nie zgadzam.