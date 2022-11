O awans i wolność, z umową jądrową w tle. Iran zagra z USA w najbardziej politycznym meczu mundialu

- Powiedzieli mi, że najlepszy sposób na walkę z komunistami to gra w ping-ponga. Byliśmy pierwszymi Amerykanami w Chinach od jakiegoś miliona lat. Podobno światowy pokój był w naszych rękach - wspomina siedzący na ławeczce Forrest Gump. Filmowa scena, w której Tom Hanks niczym w transie odbija pingpongowe piłeczki, zawiera znacznie więcej niż ziarnko prawdy.

W 1971 roku grupa amerykańskich pingpongistów przyleciała do Pekinu rozegrać kilka sparingowych meczów z chińskimi zawodnikami. Charakterystyczny dźwięk plastikowej piłeczki odbił się echem w amerykańskiej historii, bo przyjezdni byli pierwszą oficjalną delegacją z USA w maoistowskich Chinach.

Pozornie niezobowiązująca wizyta tenisistów stołowych przetarła szlak dla prezydenta Richarda Nixona i z miejsca trafiła do podręczników dyplomacji. Oto bowiem sport stał się pretekstem do politycznego zbliżenia. Otworzył drzwi zamknięte przez ponad dwie dekady. Może to nie milion lat, ale wciąż całkiem sporo czasu.