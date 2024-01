Mózg starzeje się na różne sposoby. Pierwsze objawy widać wcześniej niż można byłoby podejrzewać

- Najpotężniejszą bronią, jaką posiada mózg, jest zjawisko plastyczności. Plastyczność rozumiemy jako zdolność do dokonywania najróżniejszych zmian: najczęściej mówimy o powstawaniu nowych połączeń pomiędzy neuronami i uwalnianiu większej bądź mniejszej ilości danej substancji pozwalającej na zintensyfikowanie neurotransmisji lub zwiększenie przeżywalności komórki - tłumaczy dr hab. Monika Liguz-Lęcznar, wicedyrektorka ds. naukowych Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN i profesor Instytutu.

- Dzisiaj, na szczęście dla nas wszystkich, wiemy, że mózg zachowuje zdolność plastyczności zarówno u dorosłych ludzi, jak i w wieku bardzo podeszłym. Jednak im starszy mózg, tym trudniej pobudzić go do zmian w zakresie plastyczności. Stąd tak ważne jest dbanie o aktywność intelektualną czy o odpowiednie dotlenienie i odżywienie mózgu - zwraca uwagę naukowczyni.

Dr hab. Monika Liguz-Lęcznar: Najprawdopodobniej z tego samego powodu, z którego starzeje się całe nasze ciało - mózg nie jest tu żadnym wyjątkiem, ale pana pytanie ciągle pozostaje bez konkretnej, jednoznacznej odpowiedzi. Są różne próby wytłumaczenia tego procesu. Jedna z najprostszych - na poziomie czysto biologicznym - mówi, że ewolucja wymusza zmienność genetyczną, a do tego potrzebna jest wymiana pokoleń. W efekcie musimy się starzeć, umierać i wydawać na świat nowe pokolenia, bo to generuje zmienność genetyczną, a to z kolei pozytywnie wpływa na procesy ewolucyjne.