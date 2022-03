Mózg na wojnie. Czy długotrwały stres może zmienić struktury komórek nerwowych osób uchodźczych?

Neuronauka, czyli interdyscyplinarna dziedzina zajmująca się ośrodkowym układem nerwowym, korzysta z dorobku medycyny, biologii, biofizyki, biochemii, informatyki oraz psychologii. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się mózgowie - czyli potocznie mózg - który ciągle skrywa wiele tajemnic i zagadek. A to właśnie od niego w dużej mierze zależy to, czy człowiek przetrwa sytuacje kryzysowe.

Badania neuronaukowe pozwalają nam zrozumieć - dosłownie - co nam siedzi w głowach, w różnych sytuacjach życiowych, w tym tych najcięższych, jak wojna czy doświadczenie uchodźstwa. Bo skoro na wojnie wszystkie chwyty dozwolone, ludzki mózg ma ogromne możliwości, które wykorzystuje w jednym celu: by przetrwać.

Nieco inaczej reakcja ta może wyglądać u nas - osób, które mogą to wszystko odczuwać, bo ta wojna dzieje się blisko naszej granicy. Inaczej zaś u osób, które 24 lutego obudziły spadające na miasta bomby. U nich stres może być bodźcem do działania, ale też jest reakcją na to, co dzieje się wokół. Jeśli stres jest odpowiedzią na fakt, że wali się nam dach na głowę, to w pierwszym odruchu człowiek myśli, czy walczyć, czy jednak uciekać. To naturalne odruchy, których celem jest przeciwdziałanie danej sytuacji. Jednym zdaniem: chodzi o zapewnienie sobie ochrony. I w zależności od tego, czy mamy rodzinę - rodziców, dzieci pod swoją opieką - decydujemy się na walkę na miarę naszych sił albo na szukanie schronienia.