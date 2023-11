"Czasem wychodzi zgrabnie, a czasem krindżowo". Językowy krem na zmarszczki

Uspokajamy: nawet młodzież musiała się dokształcić. - Ciągle jestem nastolatkiem, ale nie znam wszystkich finałowych słów - mówi Bartłomiej Pasiak, 19-letni bloger i dziennikarz kulturalny, który na Facebooku prowadzi profil Pasem po czole. - Mój wynik to czternaście na dwadzieścia. Nieźle, ale mogło być lepiej. Już wszystko nadrobiłem.

Co takiego ma w sobie plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku, że kręci nas niezależnie od wieku? Jak to się dzieje, że niejedna mama nastolatka jara się tym plebiscytem bardziej niż jej syn i jego koledzy? Oraz jak to się stało, że w 2020 roku nie wyłoniono Młodzieżowego Słowa Roku, a w tym z finałowej dwudziestki wyleciał ostatecznie "kys"?