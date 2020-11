Myj ręce, ale nie umywaj ich, gdy widzisz krzywdę dzieci

Mają po kilkanaście lat, z powodu pandemii zostali zamknięci w domach, jest im trudno lub doświadczają przemocy i nie mają komu powiedzieć o swoich kłopotach - wiosną w takiej sytuacji był niemal co dziesiąty nastolatek. - Możliwość spędzenia czasu z rodziną nie jest dla nich szansą, tylko opresją - mówi Joanna Włodarczyk z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Co zrobić, by dzieci pełne obaw poczuły, że nie są zupełnie same?