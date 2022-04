Czym piłkarzom grozi Katar?

Takie warunki dla sportowców są tyleż trudne, co wyjątkowo niebezpieczne. Zresztą nie tylko dla nich. Bo kiedy jest nam gorąco, nasz organizm próbuje sam się ratować, zaczynamy się pocić. Woda, która wyparowuje z naszej skóry, usuwa ciepło z ciała. Ale gdy powietrze jest wilgotne, proces ten nie przebiega tak dobrze. W efekcie przegrzewamy się, co w niektórych przypadkach może doprowadzić do stresu cieplnego, a w konsekwencji nawet do udaru cieplnego.