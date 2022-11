Mundial w obiektywie. 10 zdjęć wydarzeń, które zapisały się w historii futbolu

Najważniejsza impreza w świecie futbolu to niemal stuletnia historia radości, euforii, smutku i rozpaczy. Historia niejednego przestrzelonego karnego, gradu niesamowitych bramek, legendarnych akcji, spektakularnych porażek, czasem nawet blamaży, kontrowersyjnych zachowań, wreszcie - chwile wielkiej chwały, wznoszenia w górę upragnionego pucharu i przyjmowania biletu do piłkarskiej nieśmiertelności. Jednym słowem - połączenie tego, za co kibice kochają piłkę nożną pod niemal każdą szerokością geograficzną.