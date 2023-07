Trumpa nie odwiedziła, od Bidena przyjęła order. Megan Rapinoe kończy karierę, ale nie zamierza milczeć

Wśród nich, w tym zacnym gonie, miejsce ma ona, dwukrotna mistrzyni świata i złota medalistka olimpijska, pierwsza piłkarka odznaczona Prezydenckim Medalem Wolności. Sport w jej przypadku to tylko początek, nie on zaprowadził ją w to miejsce. Lista pozaboiskowych aktywności Megan - dla przyjaciół "Pinoe" - jest imponująco długa, to m.in. działalność na rzecz równości płci, równości wynagrodzeń, walka z rasizmem i walka z homofobią.