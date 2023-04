Minister Czarnek znów planuje rozdać pieniądze. Instytut ministra Glińskiego właśnie to zrobił

W kwietniu Przemysław Czarnek miał rozdzielać kolejne miliony złotych w ramach kolejnej odsłony willi plus. Zamiast tego już drugi raz zmienił termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie. Na co czeka? - Pierwsze konkursy służyły temu, by dać pieniądze swoim, teraz posłużą temu, by robić na nich kampanię wyborczą - komentuje Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej. Nie czekał za to nadzorowany przez wicepremiera Piotra Glińskiego Narodowy Instytut Wolności, który przyznał pieniądze m.in. na współtworzony przez wicepremiera kongres.