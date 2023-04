Minister Czarnek robi ukłon w stronę Konfederacji. Zapowiedział likwidację "nienaruszalnej świętości"

Zaczęło się od posła Roberta Winnickiego z Konfederacji, który w czwartkowy sejmowy wieczór przyłączył się do chóru opozycyjnych polityków krytykujących ministra Przemysława Czarnka. Jednak gdy przedstawiciele partii opozycyjnych wytykali ministrowi z PiS upolitycznianie szkoły, ograniczanie autonomii nauczycieli czy praw rodziców, a także centralizację oświaty, Winnicki krytykował Czarnka z zupełnie innych pozycji. Grzmiał, że ten nie dość mocno walczy z gender, a konserwatyzm, który prezentuje, jest nie dość odważny.

W pewnym momencie Winnicki powiedział: - Waszym problemem jest to, że wy nie wierzycie w polskich rodziców, polskich uczniów i polskich nauczycieli. Bo gdybyście wierzyli w to, że oni są zdolni do racjonalnego nauczania, tobyście dawno zlikwidowali ten relikt, który blokuje właśnie dobre zmiany w edukacji, którym jest Karta nauczyciela.

I komentował: - Czy się stoi, czy się leży, tyle się należy. Ten, co uczy fatalnie, dostaje tyle samo, co ten, co uczy bardzo dobrze. To jest po prostu absurd. Karta nauczyciela do likwidacji od zaraz, biurokracja do likwidacji od zaraz.

Robert Winnicki o ministrze Czarnku i likwidacji Karty nauczyciela

Do tej wypowiedzi kilkanaście minut później odniósł się sam minister Przemysław Czarnek, zwracając się wprost do polityka Konfederacji. - Do pana posła Winnickiego chcę powiedzieć: panie pośle, musi pan głosować na PiS. Bo my chcemy zlikwidować Kartę nauczyciela i mamy to w swoim programie. I będzie to robione zaraz na jesieni tego roku. Tylko niech pan na nas zagłosuje, panie pośle. No niech pan na nas zagłosuje, bo ja się z panem w wielu sprawach zgadzam. Tak jest, Karta nauczyciela musi być zlikwidowana.

Przemysław Czarnek zapowiada likwidację Karty nauczyciela

Co by to oznaczało dla nauczycieli i czy jest w ogóle możliwe?