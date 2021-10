Minister chce wiedzieć, jak czują się nauczyciele i uczniowie. Pyta o wiarę, alkohol i ocenę 500 Plus

O co chodzi?

O ankietę, którą w wybranych szkołach i ośrodkach dla młodzieży na zlecenie ministra edukacji przeprowadza Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW). Badanie to część większego projektu, który uczelnia realizuje z resortem i który ma w przyszłości pomóc wzmocnić opiekę psychologiczno-pedagogiczną w placówkach oświatowych.

Jak się to wszystko ma do spożywania alkoholu? Zajrzyjmy do ankiety, którą wypełniali nauczyciele.