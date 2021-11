Palacz na Zamku od miesiąca nie pali

W 2013 roku wygrał pierwsze w Czechach powszechne wybory prezydenckie, a pięć lat później powtórzył wyborczy sukces. To on jest jednym z najbardziej wytrawnych polityków w kraju. To jemu specjalny internetowy zegar odlicza czas do końca kadencji w 2023 roku i to na jego temat powstało mnóstwo niekoniecznie przychylnych memów. Bo Milosz Zeman to barwna postać czeskiej polityki. Budzi skrajne emocje.