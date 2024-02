Wiceministra dla tvn24.pl: "Poprzedni rządzący sugerowali, że edukacja włączająca to ideologia"

- Wsparcie dzieci z indywidualnymi potrzebami w kształceniu to jedno z największych wyzwań polskiej edukacji. Bo na końcu chodzi przecież o to, by każdy korzystał ze swojego potencjału i znalazł w życiu dorosłym swoje miejsce na świecie. Nauczyciele nie zostaną bez wsparcia - mówi Izabela Ziętka, wiceministra edukacji, która zajmuje się edukacją włączającą.