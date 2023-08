Milion z publicznych pieniędzy na willę, a zajęcia w przyczepie wśród chaszczy?

Ministrowi Czarnkowi to nie przeszkadzało. Postanowił uczynić LOT "Inte Gra" jednym z beneficjentów programu Willa Plus i tym samym przyznać podwarszawskiej organizacji milion złotych na zakup domu oraz działki. Padło na gęsto zadrzewioną nieruchomość zlokalizowaną nieopodal Jeziora Zegrzyńskiego. Dom ma powierzchnię 250 m kw. (sześć pokoi), a działka - 6695 m kw.

W czerwcu opisaliśmy ustalenia Najwyższej Izby Kontroli, której kontrole wykazały, że minister Czarnek nader chętnie korzystał z uprawnienia, by nie słuchać ekspertów, a samemu decydować, kto zasłużył na jego dotację. NIK ustaliła, że niemal 50 proc. środków spośród 170 milionów złotych rozdzielonych w ministerialnych konkursach wydano wbrew negatywnym ocenom ekspertów.

Przemysław Czarnek pod lupą NIK-u. Najwyższa Izba Kontroli zajęła stanowisko w sprawie "Willi Plus"

Przemysław Czarnek pod lupą NIK-u. Najwyższa Izba Kontroli zajęła stanowisko w sprawie "Willi Plus" Maciej Knapik/Fakty TVN

Kontrola NIK zachęciła do przeprowadzenia własnych kontroli - już w nagrodzonych organizacjach - posłanki opozycji.

Co się działo w budynku wybranym przez LOT "Inte Gra" przez osiem miesięcy od momentu jego zakupu? Czy realizowane są tam zadania edukacyjne i kto z tej przestrzeni korzysta? Między innymi to 8 sierpnia postanowiły sprawdzić posłanki Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer, Krystyna Szumilas i Kinga Gajewska.

Lubnauer: - Najpierw pojechałyśmy do miejsca, gdzie oficjalnie zarejestrowana jest organizacja. Otworzył nam mężczyzna, który powiedział, że Inte Gra wyprowadziła się już jakiś czas temu.

Działka jest otoczona ogrodzeniem, wejścia były zamknięte. To nie przeszkodziło im jednak w kontroli. Co zastały na miejscu? Na miejscu była nasza kamera, mamy więc unikalne zdjęcia. Sprawdziliśmy też, gdzie jeśli nie w oświacie realizują się przedstawiciele Inte Gry i na co jeszcze zdobyli dotacje ze spółek skarbu państwa.