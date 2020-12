Jesteśmy zamknięci na miesiąc w domach. Brakuje nam tchu. Jak nam pomożecie?

W środę wszyscy uczniowie rozpoczęli przerwę świąteczną. Jednak zaraz po niej wcale nie wracają do szkół - nawet zdalnie. Rząd zapowiedział ferie dla wszystkich w jednym terminie. Aż do 17 stycznia.

W tym czasie - na razie nic nie zapowiada, by miało być inaczej - obowiązuje zakaz samodzielnego poruszania się osób do 16. roku życia - w godzinach 8-16 nie mogą same wyjść z domu. To oznacza, że dzieci, które nie będą miały lekcji, nie wyjdą też w tym czasie na spacer, nie będą mogły swobodnie uprawiać sportu, nie spotkają się ze znajomymi nawet z zachowaniem reżimu sanitarnego. Wyjazd poza miejsce zamieszkania dopuszczalny będzie jedynie dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego oraz oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych.