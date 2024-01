"Szef na mnie krzywo patrzy". Nieraz cierpią przez to całe rodziny

Na myśl o wyjściu do pracy trzęsą ci się ręce? Mobbing to niestety powszechne zjawisko, które według badań dotknęło w ubiegłym roku ponad 41 procent Polaków. Dziś, w Międzynarodowy Dzień Walki z Mobbingiem, rusza pierwsza ogólnopolska kampania przeciwko prześladowaniu w miejscu pracy. - Chcemy uświadomić społeczeństwo, że bezpieczeństwo i dbałość o zdrowie psychiczne pracowników to najważniejszy cel współczesnego rynku pracy - podkreśla Katarzyna Jarymek, prezeska Dobrej Fundacji, powołanej do walki z mobbingiem.