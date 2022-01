"Polska jest opozycją na marginesie Europy. Już mało znaczącą, ale jednak wyrządzającą szkody"

Viatteau urodził się w Krakowie. Wyemigrował do Francji, której został obywatelem i gdzie założył rodzinę.

Związał się z AFP. Pracował w różnych częściach świata – m.in. w Teheranie, Rzymie czy Sarajewie i Moskwie. W końcu wrócił do Polski - jako szef warszawskiego biura agencji, którym był do maja 2020 r.

Michel Viatteau: To?

Niezłą "reklamę" mi zrobił jeden z prawicowych portali. I to tylko dlatego, że - podczas kampanii prezydenckiej - zadałem pytanie Rafałowi Trzaskowskiemu po francusku, a nie po polsku. I stąd teorie spiskowe, że miał być to manewr polityczny, że zostało to ukartowane i zaaranżowane.