"Mówią, że gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. Tych wiórów było zbyt dużo"

Na ulicach jest dużo policji, co chwila przejeżdża patrol. Reforma tej służby to jeden z wielkich sukcesów Micheila Saakaszwilego. O nim samym mówi się teraz niemal w każdych wiadomościach. Często to temat numer jeden.

Wielki cichy powrót

Były prezydent wrócił do Gruzji pod koniec września - na promie, ukryty w ciężarówce, która przewoziła z Ukrainy produkty mleczne. Jego przyjazd miał zmobilizować zwolenników utworzonej lata temu partii, Zjednoczonego Ruchu Narodowego, przed wyborami lokalnymi. Ale Saakaszwili został zatrzymany, ogłosił głodówkę, trafił do szpitala, a przed budynkiem sądu odbywały się niewielkie jak na Gruzję protesty.

Saakaszwili z łatwością mógł przewidzieć, że po powrocie do Gruzji od razu zostanie zatrzymany. Mimo to zdecydował się wrócić, aby dać nowy impuls opozycji przed październikowymi wyborami lokalnymi. Trudno powiedzieć, aby osiągnął duży sukces. Największy miał miejsce w 10-tysięcznej miejscowości Calendżicha w zachodniej Gruzji, gdzie Georgij Charczilawa został jedynym merem w całym kraju reprezentującym Zjednoczony Ruch Narodowy. - To odważny człowiek. Jeździł po całym świecie, a jednak wrócił do Gruzji. Uznał, że tu jest już tak źle, że trzeba działać. Że rządząca większość chce wziąć wszystko. Jego powrót do polityki to nowy impuls dla nas, żeby też zacząć działać - chwali Saakaszwilego Charczilawa.