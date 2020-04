Medycy nie mogą się doczekać testów i odchodzą z pracy. "Wolę być na bezrobociu"

"Zobaczyć córkę"

Ratownik ma 34 lata i pracuje w pogotowiu w Tarnowskich Górach. Trafił na kwarantannę, bo pacjent, którego zabrał karetką, był zakażony koronawirusem. By nie narażać rodziny, Bednarczyk przeniósł się do lekarza z zespołu, też odbywającego kwarantannę. To Wiesław Niewiadomski - już na emeryturze, w pogotowiu dorabia do skromnego świadczenia. Ma 41 lat stażu . Należy do grupy ryzyka, ma 67 lat. Ale nie jest najstarszym lekarzem w tej placówce, gdzie kilku medyków dobiega siedemdziesiątki.