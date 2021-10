"Brexit był wymierzony w imigrantów. Także w Polaków"

Pokonała trasę, którą sto lat wcześniej przebył Conrad - w górę rzeki Kongo. Jasanoff znalazła się w kraju, który był ogarnięty wojną domową - w Demokratycznej Republice Konga. - Musiałam poczuć to, co czuł mój bohater - tłumaczy.

Jacek Tacik: Co pani poleca w barze "The Joseph Conrad" w Lowestoft?

Maya Jasanoff: Byłam tam tylko raz i to chwilę przed referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. To było w 2016 roku. Nie wiem, czy pan zdaje sobie sprawę, że bar należy do sieci Weatherspoon, której współwłaściciel prowadził aktywną kampanię probrexitową.